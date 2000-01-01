Федора Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора Александровна

Федора Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

1846 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
1848

Сын: Козма

Отец ребёнка: Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

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