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Федора Александровна
Федора Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Петр
1824 г.р.
Дети
Екатерина
1846 г.р.
Козма
1848 г.р.
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь:
Екатерина
Отец ребёнка:
Петр
Рождение ребёнка
1848
Сын:
Козма
Отец ребёнка:
Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Петр
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