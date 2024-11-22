Семенов Тян-Шанский Николай Дмитриевич 17.12.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Тян-Шанский Николай Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.12.1888, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 28.06.1974, Париж

Супруги
Врангель Вера Николаевна19.05.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
?.12.1918

Жена: Врангель Вера Николаевна

Смерть
28.06.1974

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