Семенов Тян-Шанский Николай Дмитриевич
мужской, родился 17.12.1888, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 28.06.1974, Париж
Супруги
Врангель Вера Николаевна19.05.1896 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.12.1918
Жена: Врангель Вера Николаевна
Смерть
28.06.1974