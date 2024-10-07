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Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Яков Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кулаков Василий Кириллович

Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Фёдор Кириллович

Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кулаков Семён Кириллович

Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Каурова (Кулакова) Матрена Кирилловна

Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович

Смерть
Неизвестно

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