Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Яков Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кулаков Василий Кириллович
Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фёдор Кириллович
Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Каурова (Кулакова) Матрена Кирилловна
Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Кулаков Кирилл Павлович
Смерть
Неизвестно