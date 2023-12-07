Матрена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Кирилловна

Матрена Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кирилл Павлович

Мать: Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close