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Матрена Кирилловна
Матрена Кирилловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кирилл Павлович
1800 г.р.
Мать
Евдокия Яковлевна
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Кирилл Павлович
Мать:
Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно
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