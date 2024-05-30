Русских Агафон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русских Агафон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1882 ст.

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русских (Гребенкина) Федора Елиферовна

Рождение ребёнка
18.12.1907 ст.

Сын: Русских Савелий Агафонович

Мать ребёнка: Русских (Гребенкина) Федора Елиферовна

Егоровцы, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1958
Можга, город Можга, Удмуртская Республика

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