Русских Агафон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1882 ст.
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1907 ст.
Сын: Русских Савелий Агафонович
Мать ребёнка: Русских (Гребенкина) Федора Елиферовна
Егоровцы, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1958
Можга, город Можга, Удмуртская Республика