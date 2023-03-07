Бабина (Лыкова) Анастасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабина (Лыкова) Анастасия Михайлова

Бабина (Лыкова) Анастасия Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.01.1816 ст.

Муж: Бабин Петр Емельянов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close