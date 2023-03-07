Бабина (Лыкова) Анастасия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1816 ст.
Муж: Бабин Петр Емельянов
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816