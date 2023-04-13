Извекова (Антипова) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Антипова) Екатерина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1911

Муж: Извеков Андрей Львович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Извеков Порфирий Андреевич

Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Извеков Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович

ГАЗО
Рождение ребёнка
22.03.1915

Дочь: Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович

ГАЗО
Рождение ребёнка
17.09.1917

Сын: Извеков Константин Андреевич

Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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