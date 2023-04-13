Извекова (Антипова) Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1911
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
26.02.1912
Сын: Извеков Порфирий Андреевич
Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Извеков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович
ГАЗО
Рождение ребёнка
22.03.1915
Дочь: Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович
ГАЗО
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Извеков Константин Андреевич
Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно