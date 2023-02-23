Лаврентий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Козлов Василий Лаврентьев

Мать ребёнка: Акулина Абрамова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Козлов Антон Лаврентьев

Мать ребёнка: Акулина Абрамова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
52
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Абрамова

Смерть
Неизвестно
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