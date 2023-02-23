Лаврентий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Козлов Василий Лаврентьев
Мать ребёнка: Акулина Абрамова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Акулина Абрамова
Место жительства
1858
52
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Абрамова
Смерть
Неизвестно