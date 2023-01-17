Хәмидә Сәеткол кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХәмидә Сәеткол кызы

Хәмидә Сәеткол кызы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Хөсни Бәкер кызы

Отец ребёнка: Бәкер Гавазбакый улы

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бәкер Гавазбакый улы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close