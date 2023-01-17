Хәмидә Сәеткол кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Хөсни Бәкер кызы
Отец ребёнка: Бәкер Гавазбакый улы
Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бәкер Гавазбакый улы
Смерть
Неизвестно