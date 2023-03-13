Колпатчиковъ Маркъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпатчиковъ Маркъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1896

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Колпатчикова Анна Титова

хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
19.01.1899

Сын: Колпатчиковъ Василий

Мать ребёнка: Колпатчикова Анна Титова

хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латышева Пелагея Маркова

Мать ребёнка: Колпатчикова Анна Титова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпатчикова Анна Титова

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