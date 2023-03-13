Колпатчиковъ Маркъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1896
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Колпатчикова Анна Титова
хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
19.01.1899
Сын: Колпатчиковъ Василий
Мать ребёнка: Колпатчикова Анна Титова
хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латышева Пелагея Маркова
Мать ребёнка: Колпатчикова Анна Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колпатчикова Анна Титова