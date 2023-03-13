Колпатчикова Анна Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1896
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Колпатчиковъ Маркъ
хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
19.01.1899
Сын: Колпатчиковъ Василий
Отец ребёнка: Колпатчиковъ Маркъ
хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латышева Пелагея Маркова
Отец ребёнка: Колпатчиковъ Маркъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колпатчиковъ Маркъ