Колпатчикова Анна Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпатчикова Анна Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1896

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Колпатчиковъ Маркъ

хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
19.01.1899

Сын: Колпатчиковъ Василий

Отец ребёнка: Колпатчиковъ Маркъ

хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латышева Пелагея Маркова

Отец ребёнка: Колпатчиковъ Маркъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпатчиковъ Маркъ

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