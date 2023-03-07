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Бабин Никифор Федотов

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Место рождения

поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Бабин Федот Павлов

Мать: Бабина Пелагея Гаврилова

поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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