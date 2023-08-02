Есиева (Мамсурова) Мадинат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Есиев Иналук Хазметович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно