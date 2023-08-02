Есиева (Мамсурова) Мадинат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есиева (Мамсурова) Мадинат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мамсуров Хату Бимболатович

Мать: Мамсурова Мадина (Митка)

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есиев Иналук Хазметович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есиев Иналук Хазметович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есиев Иналук Хазметович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есиев Иналук Хазметович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есиев Иналук Хазметович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есиев Иналук Хазметович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есиев Иналук Хазметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Есиев Иналук Хазметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есиев Иналук Хазметович

Смерть
Неизвестно
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