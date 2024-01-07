Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Дементий Фролов
Дементий Фролов
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1772
Дата смерти
Около 1828
Пол
Мужской
Отец
Фрол Нестеров
Около 1740 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец:
Фрол Нестеров
Мать: не указана
Смерть
Около 1828
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия