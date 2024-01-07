Дементий Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементий Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Около 1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Фрол Нестеров

Мать: не указана

Смерть
Около 1828
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