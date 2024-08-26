Лукин Лев Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Ефимия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Лукина Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Лукина) Мария Львовна
Мать ребёнка: Лукина Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Лукина) Ефросиния Львовна
Мать ребёнка: Лукина Ефимия Васильевна
Смерть
Неизвестно