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Лукин Лев Иванович

Место рождения

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Лукин Иван Иванович

Мать: Лукина (Молчанова) Параскева Евдокимовна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Ефимия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лукин Афанасий Львович

Мать ребёнка: Лукина Ефимия Васильевна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Лукина) Мария Львовна

Мать ребёнка: Лукина Ефимия Васильевна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Лукина) Ефросиния Львовна

Мать ребёнка: Лукина Ефимия Васильевна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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