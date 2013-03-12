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Баранов Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

12.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1954

Сын: Баранов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Баранов Пётр Данилович

г. Ленинск-Кузнецкий, д. Красноярка
Рождение ребёнка
16.04.1956

Сын: Баранова Михаил

Отец ребёнка: Баранов Пётр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранова Пётр

Отец ребёнка: Баранов Пётр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ожогов Любовь

Отец ребёнка: Баранов Пётр Данилович

Смерть
12.03.2013
Дер. Красноярка, Ленинск-Кузнецкий р-н, Кемеровской области
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