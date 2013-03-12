Баранов Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти12.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.07.1954
Сын: Баранов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Баранов Пётр Данилович
г. Ленинск-Кузнецкий, д. Красноярка
Рождение ребёнка
16.04.1956
Сын: Баранова Михаил
Отец ребёнка: Баранов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранова Пётр
Отец ребёнка: Баранов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожогов Любовь
Отец ребёнка: Баранов Пётр Данилович
Смерть
12.03.2013
Дер. Красноярка, Ленинск-Кузнецкий р-н, Кемеровской области