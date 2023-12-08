Баранов Пётр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1929
Дата смерти21.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1929
Отец: Баранов Данил
Мать: Баранова Агафья
Рождение ребёнка
31.07.1954
Сын: Баранов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Баранов Елена Константиновна
г. Ленинск-Кузнецкий, д. Красноярка
Рождение ребёнка
16.04.1956
Сын: Баранова Михаил
Мать ребёнка: Баранов Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранова Пётр
Мать ребёнка: Баранов Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожогов Любовь
Мать ребёнка: Баранов Елена Константиновна
Смерть
21.07.1983