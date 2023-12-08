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Баранов Пётр Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1929

Дата смерти

21.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1929

Отец: Баранов Данил

Мать: Баранова Агафья

Рождение ребёнка
31.07.1954

Сын: Баранов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Баранов Елена Константиновна

г. Ленинск-Кузнецкий, д. Красноярка
Рождение ребёнка
16.04.1956

Сын: Баранова Михаил

Мать ребёнка: Баранов Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранова Пётр

Мать ребёнка: Баранов Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ожогов Любовь

Мать ребёнка: Баранов Елена Константиновна

Смерть
21.07.1983
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