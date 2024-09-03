Самоловова (Таркова) Евдокия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти26.01.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1876
Рождение ребёнка
01.01.1887
Отец ребёнка: Самоловов Яков Петров
Рождение ребёнка
11.03.1889
Сын: Самоловов Евфимий Яковлев
Отец ребёнка: Самоловов Яков Петров
Рождение ребёнка
20.04.1890
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Самоловов Яков Петров
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: Чукчеева (Самоловова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Самоловов Яков Петров