Самоловова (Таркова) Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Таркова) Евдокия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

26.01.1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Яков Петров

Смерть
26.01.1876
Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Самоловов Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Самоловов Яков Петров

Рождение ребёнка
11.03.1889

Сын: Самоловов Евфимий Яковлев

Отец ребёнка: Самоловов Яков Петров

Рождение ребёнка
20.04.1890

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Самоловов Яков Петров

Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: Чукчеева (Самоловова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Самоловов Яков Петров

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