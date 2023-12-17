Бородина (--) Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Бородина Евдокия Кузьминовна
Отец ребёнка: Бородин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
22.05.1860
Дочь: Бородина Елена Кузьминовна
Отец ребёнка: Бородин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
24.12.1861
Отец ребёнка: Бородин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
11.06.1863
Отец ребёнка: Бородин Кузьма Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно