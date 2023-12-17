Бородина (--) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (--) Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Бородина Евдокия Кузьминовна

Отец ребёнка: Бородин Кузьма Степанович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.05.1860

Дочь: Бородина Елена Кузьминовна

Отец ребёнка: Бородин Кузьма Степанович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1861

Сын: Бородин Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Бородин Кузьма Степанович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.06.1863

Сын: Бородин Леонтий Кузьмич

Отец ребёнка: Бородин Кузьма Степанович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Кузьма Степанович

Смерть
Неизвестно
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