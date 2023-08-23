Ересков Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1938
Дата смерти30.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1959
Сын: Ересков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Караткова Ерескова Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
18.08.1960
Мать ребёнка: Караткова Ерескова Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
12.09.1964
Дочь: Ересеова Дементьева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Караткова Ерескова Валентина Сергеевна
Смерть
30.05.1992