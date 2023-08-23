Ересков Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ересков Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1938

Дата смерти

30.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1959

Сын: Ересков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Караткова Ерескова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
18.08.1960

Сын: Ересков Федор Михайлович

Мать ребёнка: Караткова Ерескова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
12.09.1964

Дочь: Ересеова Дементьева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Караткова Ерескова Валентина Сергеевна

Смерть
30.05.1992
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