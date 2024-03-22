Жоров Фёдор Исакович
Место рождения
Дата рождения16.04.1914 ст.
Дата смерти18.07.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1914 ст.
Отец: Жоров Исак Романович
Крещение
20.04.1914 ст.
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники деревни Орловки крестьяне Адрей Корнилович Бугри... и Анна Николаевна Кругликова.
Смерть
18.07.1914
Причина смерти: от горловой болезни Захоронение: 20.07.1914 ст, д. Орловка.
Похороны
20.07.1914 ст.