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Жоров Фёдор Исакович

Место рождения

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.04.1914 ст.

Дата смерти

18.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1914 ст.

Отец: Жоров Исак Романович

Мать: Жорова Евфросиния Ивановна

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
20.04.1914 ст.
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники деревни Орловки крестьяне Адрей Корнилович Бугри... и Анна Николаевна Кругликова.
Смерть
18.07.1914
Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от горловой болезни Захоронение: 20.07.1914 ст, д. Орловка.
Похороны
20.07.1914 ст.
Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
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