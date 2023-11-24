Сыцевич Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыцевич Александр Иванович
Мать ребёнка: Сыцевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Сыцевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сыцевич Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыцевич Мария Ивановна