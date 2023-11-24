Сыцевич Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыцевич Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыцевич Александр Иванович

Мать ребёнка: Сыцевич Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Сыцевич Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сыцевич Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыцевич Мария Ивановна

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