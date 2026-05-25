Смирнова (Грот) НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ?.09.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Грот) НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась ?.09.1890

умерла 09.01.1942

Мать
Грот (Лавровская) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА07.12.1860 г.р.
Отец
Грот НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ18.04.1852 г.р.
Супруги
Смирнов КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ26.07.1888 г.р.
Дети
Бондаренко (Смирнова) СЕРГИЯ КОНСТАНТИНОВНА06.05.1914 г.р.
Слепченко (Смирнова) ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА03.12.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1890

Отец: Грот НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Мать: Грот (Лавровская) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
1913

Муж: Смирнов КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Бондаренко (Смирнова) СЕРГИЯ КОНСТАНТИНОВНА

Отец ребёнка: Смирнов КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
03.12.1915

Дочь: Слепченко (Смирнова) ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

Отец ребёнка: Смирнов КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
10.05.1922

Сын: Смирнов ЮВЕНАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Смирнов КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
09.01.1942

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