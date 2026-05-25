Смирнова (Грот) НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
женский, родилась ?.09.1890
умерла 09.01.1942
МатьГрот (Лавровская) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА07.12.1860 г.р.
ОтецГрот НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ18.04.1852 г.р.
Супруги
Смирнов КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ26.07.1888 г.р.
Дети
Бондаренко (Смирнова) СЕРГИЯ КОНСТАНТИНОВНА06.05.1914 г.р.
Слепченко (Смирнова) ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА03.12.1915 г.р.Показать еще 1
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Рождение
?.09.1890
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Бондаренко (Смирнова) СЕРГИЯ КОНСТАНТИНОВНА
Отец ребёнка: Смирнов КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
03.12.1915
Дочь: Слепченко (Смирнова) ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
Отец ребёнка: Смирнов КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
10.05.1922
Сын: Смирнов ЮВЕНАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Смирнов КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Смерть
09.01.1942