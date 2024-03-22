Степанова (Зайцева) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова (Зайцева) Ольга Григорьевна

Степанова (Зайцева) Ольга Григорьевна

Место рождения

Ломовская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

С 1868 по 1873 ст.

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1868 по 1873 ст.

Отец: Зайцев Григорий

Мать: не указана

Ломовская, город Киров, Кировская область
1873 - из Посемейных списков 1868г по браку Вятский уезд, Троицкая волость, д.Поломская, Хлыновский приход. Мб этот - https://rodnaya-vyatka.ru/places/76898
Бракосочетание
08.11.1891

Муж: Степанов Егор (Георгий) Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание: МК с.Бахта 1891г (237/226/306, 58-59) солдат уволенный в запас армии Егор Гаврилович Степанов 1 брак 30 лет + Того же уезда и волости, д.Поломской, прихода Хлыновского девица Зайцева Ольга ... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1895

Сын: Степанов Афанасий Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Степанов Егор (Георгий) Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
или 18.01.1895 из книги ЗАГС запись о браке (Р-4072 / 2 / д 469) Дата Основание:Призывные посемейные списки 1916г (609/1/271)
Рождение ребёнка
23.03.1899 ст.

Сын: Степанов Гавриил Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Степанов Егор (Георгий) Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание МК 1899 с.Бахта 237/226/615, 15об-16 №38 23.03.1899/25 крещ/Гавриил дер.у р.Люличенки безсрочно отпускной солдат Гергий Гаврилов Стефанов и зак его ж. Ольга Григорьева, оба православные. Вос... Показать все
Рождение ребёнка
С 1902 по 1903

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Степанов Егор (Георгий) Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
1903 - Основание: Посемейные списки 1910г (609/1/197-266л) 1902 - с/х перепись
Рождение ребёнка
08.04.1904

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Степанов Егор (Георгий) Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание МК 1904 с.Бахта 237/226/654, 15об-16 08.04/11крещ/ Александра / д.у р.Люличенки, бессрочно отпускной солдат Георгий Гаврилов Степанов и Ольга Григорьева, оба православные. Восприемник: д.Ив... Показать все
Рождение ребёнка
С 1905 по 1907

Сын: Степанов Иван Егорович

Отец ребёнка: Степанов Егор (Георгий) Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание: Посемейные списки 1910г (609/1/197-265об.л) 1905 г- с/х перепись
Рождение ребёнка
1909

Сын: Степанов Василий Егорович

Отец ребёнка: Степанов Егор (Георгий) Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание: Посемейные списки 1910г (609/1/197-265об.л) и с/х перепись
Рождение ребёнка
1914

Дочь: ?

Отец ребёнка: Степанов Егор (Георгий) Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close