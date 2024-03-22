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Шумилов Тарас Егорович

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шумилов Спиридон Тарасович

Мать ребёнка: Шумилова Федосия

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шумилов Федосей Тарасович

Мать ребёнка: Шумилова Федосия

Раскулачивание
1932
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №5/361
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Федосия

Смерть
Неизвестно
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