Шумилов Тарас Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шумилов Спиридон Тарасович
Мать ребёнка: Шумилова Федосия
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шумилов Федосей Тарасович
Мать ребёнка: Шумилова Федосия
Раскулачивание
1932
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №5/361
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумилова Федосия
Смерть
Неизвестно