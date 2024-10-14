Папуш Наталья Александровна
женский, родилась Около 1834
умерла Неизвестно
Супруги
Папуш Николай ПантелеймоновичОколо 1831 г.р.
Дети
(Папуш) Мария Николаевна15.02.1855 г.р.
Папуш Николай Николаевич03.02.1857 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1855
Дочь: (Папуш) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович
Рождение ребёнка
03.02.1857
Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович
Рождение ребёнка
02.02.1859
Дочь: Уварова (Папуш) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович
Рождение ребёнка
12.06.1862
Дочь: (Папуш) Олимпиада Николаевна
Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович
Рождение ребёнка
10.04.1864
Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович
Рождение ребёнка
07.11.1864
Дочь: (Папуш) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович
Рождение ребёнка
12.07.1869
Дочь: Плешакова (Папуш) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно