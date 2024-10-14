Папуш Наталья Александровна Около 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Папуш Наталья Александровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Около 1834

умерла Неизвестно

Супруги
Папуш Николай ПантелеймоновичОколо 1831 г.р.
Дети
(Папуш) Мария Николаевна15.02.1855 г.р.
Папуш Николай Николаевич03.02.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папуш Николай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
15.02.1855

Дочь: (Папуш) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
03.02.1857

Сын: Папуш Николай Николаевич

Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
02.02.1859

Дочь: Уварова (Папуш) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
12.06.1862

Дочь: (Папуш) Олимпиада Николаевна

Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
10.04.1864

Сын: Папуш Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
07.11.1864

Дочь: (Папуш) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
12.07.1869

Дочь: Плешакова (Папуш) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Папуш Николай Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно

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