Мигаловский Дмитрий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигаловский Дмитрий Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1940

Дата смерти

20.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1940

Отец: Мигаловский Виталий Николаевич

Мать: Мигаловская Елизавета Дорофеевна

Рождение ребёнка
01.02.1991

Дочь: Орехова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мигаловская Анна Евгеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мигаловская Анна Евгеньевна

Смерть
20.06.2020
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