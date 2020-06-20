Мигаловский Дмитрий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1940
Дата смерти20.06.2020
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1940
Рождение ребёнка
01.02.1991
Дочь: Орехова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мигаловская Анна Евгеньевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мигаловская Анна Евгеньевна
Смерть
20.06.2020