Полонянкина (Сухих) Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти11.06.1839
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Сухих Михаил Федорович
Бракосочетание
22.10.1828
Рождение ребёнка
23.06.1830
Сын: Полонянкин Давыд Васильевич
Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
23.04.1832
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
27.08.1833
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
29.03.1836
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1837
Сын: Полонянкин Дионисий Васильевич
Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
15.10.1838
Сын: Полонянкин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1839