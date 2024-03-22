Полонянкина (Сухих) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Сухих) Ксения Михайловна

Место рождения

Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

11.06.1839

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сухих Михаил Федорович

Мать: не указана

Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.10.1828

Муж: Полонянкин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
23.06.1830

Сын: Полонянкин Давыд Васильевич

Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1832

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1833

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1836

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1837

Сын: Полонянкин Дионисий Васильевич

Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1838

Сын: Полонянкин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Полонянкин Василий Андреевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.06.1839
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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