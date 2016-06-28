Герусов Роман Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герусов Роман Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2016

Отец: Герусов Игорь Игоревич

Мать: Герусова Оксана

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