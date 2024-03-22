Пушин Василiй Федоров
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Пушин Федор Иванов
Мать: Евдокiя Савельева
Бракосочетание
16.01.1844
Рождение ребёнка
13.04.1844
Мать ребёнка: Запольская Марiя Евдокимова
Рождение ребёнка
06.02.1850
Дочь: Агафья Васильева
Мать ребёнка: Запольская Марiя Евдокимова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно