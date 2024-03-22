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Пушин Василiй Федоров

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пушин Федор Иванов

Мать: Евдокiя Савельева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.01.1844

Жена: Запольская Марiя Евдокимова

Рождение ребёнка
13.04.1844

Сын: Пушин Зосима Васильев

Мать ребёнка: Запольская Марiя Евдокимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.02.1850

Дочь: Агафья Васильева

Мать ребёнка: Запольская Марiя Евдокимова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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