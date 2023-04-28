Пушин Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Пушин Иван Михайлов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пушин Стефан Федоров
Мать ребёнка: Евдокiя Савельева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пушин Трофим Федоров
Мать ребёнка: Евдокiя Савельева
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Евдокiя Савельева
Рождение ребёнка
26.02.1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокiя Савельева
Бракосочетание
11.02.1845
Жена: Анисья Филиппова
Рождение ребёнка
05.02.1846
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Анисья Филиппова
Рождение ребёнка
20.03.1849
Сын: Пушин Яков Федоров
Мать ребёнка: Анисья Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокiя Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушин Иван Федоров
Мать ребёнка: Евдокiя Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокiя Савельева
Смерть
Неизвестно