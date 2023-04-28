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Пушин Федор Иванов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1808 г.р.

Дети

1811 г.р.
1824 г.р.
1826 г.р.
Скрыто настройками приватности
1846 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Пушин Иван Михайлов

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Пушин Стефан Федоров

Мать ребёнка: Евдокiя Савельева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Пушин Трофим Федоров

Мать ребёнка: Евдокiя Савельева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пушин Василiй Федоров

Мать ребёнка: Евдокiя Савельева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.02.1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокiя Савельева

Бракосочетание
11.02.1845

Жена: Анисья Филиппова

Рождение ребёнка
05.02.1846

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Анисья Филиппова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1849

Сын: Пушин Яков Федоров

Мать ребёнка: Анисья Филиппова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Арсенiй Федоров

Мать ребёнка: Евдокiя Савельева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Иван Федоров

Мать ребёнка: Евдокiя Савельева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Прокопiй Федоров

Мать ребёнка: Евдокiя Савельева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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