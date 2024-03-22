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Прийменко Дарья Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1914

Сын: Прийменко Степан Платонович

Отец ребёнка: Прийменко Платон Родионович

Рождение ребёнка
06.11.1918

Сын: Прийменко Павел Платонович

Отец ребёнка: Прийменко Платон Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Платон Родионович

Смерть
Неизвестно
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