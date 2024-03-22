Прийменко Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
23.12.1914
Сын: Прийменко Степан Платонович
Отец ребёнка: Прийменко Платон Родионович
Рождение ребёнка
06.11.1918
Сын: Прийменко Павел Платонович
Отец ребёнка: Прийменко Платон Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно