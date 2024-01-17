Иванчук Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванчук Александр Иванович

Иванчук Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванчук Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Руденко Раиса Александровна

Мать ребёнка: Иванчук Матрена Елистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванчук Владимир Александрович

Мать ребёнка: Иванчук Матрена Елистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванчук Лидия Александровна

Мать ребёнка: Иванчук Матрена Елистратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванчук Матрена Елистратовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close