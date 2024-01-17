Иванчук Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванчук Иван
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Руденко Раиса Александровна
Мать ребёнка: Иванчук Матрена Елистратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванчук Владимир Александрович
Мать ребёнка: Иванчук Матрена Елистратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванчук Лидия Александровна
Мать ребёнка: Иванчук Матрена Елистратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно