Сысоев Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Ферапошкина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Сысоева ?
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно