Сысоев Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Федор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1892 г.р.
Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Ферапошкина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Сысоев Иван Федорович

Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Сысоев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Сысоева ?

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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