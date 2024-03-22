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Аграфена Исаева

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1752

Муж: Кирилл Трофимов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Михаил Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Трофимов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ефимия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Трофимов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Трофимов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Степан Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Трофимов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1774 ст.

Сын: Емельян Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Трофимов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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