Аграфена Исаева
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Бракосочетание
До 1752
Муж: Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Михаил Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ефимия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Степан Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
08.08.1774 ст.
Сын: Емельян Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Трофимов
Смерть
Неизвестно