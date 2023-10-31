Кушнерова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1960
Отец: Лазарев Виктор
Мать: Лазарева Юлия
Рождение ребёнка
12.08.1981
Дочь: Марьина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Кушнеров Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
27.07.1982
Сын: Кушнеров Валерий Геннальевич
Отец ребёнка: Кушнеров Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
17.05.1992
Сын: Кушнеров Игорь Геннадьевич
Отец ребёнка: Кушнеров Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
17.05.1992
Сын: Кушнеров Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Кушнеров Геннадий Викторович