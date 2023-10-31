Кушнерова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнерова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1960

Отец: Лазарев Виктор

Мать: Лазарева Юлия

Рождение ребёнка
12.08.1981

Дочь: Марьина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Кушнеров Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
27.07.1982

Сын: Кушнеров Валерий Геннальевич

Отец ребёнка: Кушнеров Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
17.05.1992

Сын: Кушнеров Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Кушнеров Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
17.05.1992

Сын: Кушнеров Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Кушнеров Геннадий Викторович

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