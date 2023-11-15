(Козловский) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1928
Отец: Козловский Эдуард
Мать: Козловский Людмила
Рождение ребёнка
18.01.1967
Сын: Козлов Дмитрий
Отец ребёнка: Козлов Владимир
тбилиси
Рождение ребёнка
25.01.1969
Сын: Козлов Андрей
Отец ребёнка: Козлов Владимир
Тбилиси, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Владимир