(Козловский) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козловский) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1928

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1928

Отец: Козловский Эдуард

Мать: Козловский Людмила

Рождение ребёнка
18.01.1967

Сын: Козлов Дмитрий

Отец ребёнка: Козлов Владимир

тбилиси
Рождение ребёнка
25.01.1969

Сын: Козлов Андрей

Отец ребёнка: Козлов Владимир

Тбилиси, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Владимир

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