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Воробьев Василий Андреев

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.11.1902 ст.

Жена: Воробьева Варвара Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1904 ст.

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Воробьева Варвара Иванова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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