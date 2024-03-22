Воробьев Василий Андреев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.
Бракосочетание
04.11.1902 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1904 ст.
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Воробьева Варвара Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно