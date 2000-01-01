Серикова (Федечкина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серикова (Федечкина) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федечкин Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мрфуша

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дробышевская Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Сериков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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