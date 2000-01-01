Серикова (Федечкина) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федечкин Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поля
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леля
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мрфуша
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дробышевская Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Сериков Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно