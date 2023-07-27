Турухина - Трусихина (Сеченова) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина - Трусихина (Сеченова) Татьяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1823

Муж: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Рождение ребёнка
23.02.1827

Дочь: Евдокия Гавриилова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1828

Сын: Турухин - Трусихин Андрей Гавриилов

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1831

Дочь: Дарья Гавриилова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1832

Сын: Турухин - Трусихин Давыд Гаврилов

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1833

Сын: Турухин - Трусихин Сергий Гавриилов

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1835

Сын: Турухин - Трусихин Давид Гаврилов

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837

Сын: Турухин - Трусихин Даниил Гавриилов

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Рождение ребёнка
26.02.1839

Дочь: Домника Гавриилова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Турухин - Трусихин Никифор Гаврилов

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1844

Дочь: Евфросиния Гавриилова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1844

Дочь: Феодосия Гавриилова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1849

Сын: Турухин - Трусихин Гавриил Гавриилов

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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