Турухина - Трусихина (Сеченова) Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Евдокия Гавриилова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Сын: Турухин - Трусихин Андрей Гавриилов
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Дочь: Дарья Гавриилова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Сын: Турухин - Трусихин Давыд Гаврилов
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Сын: Турухин - Трусихин Сергий Гавриилов
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Сын: Турухин - Трусихин Давид Гаврилов
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Сын: Турухин - Трусихин Даниил Гавриилов
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Дочь: Домника Гавриилова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Сын: Турухин - Трусихин Никифор Гаврилов
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Дочь: Евфросиния Гавриилова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Дочь: Феодосия Гавриилова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Сын: Турухин - Трусихин Гавриил Гавриилов
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев