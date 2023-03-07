Навалихин Максим Осипов
Место рождениядер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1616
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1616
Отец: Навалихин Осип (Оска) Тимофеев
Мать: не указана
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Навалихин Кондратий (Кондрашка) Максимов
Мать ребёнка: не указана
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646