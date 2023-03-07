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Навалихин Максим Осипов

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Место рождения

дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1616

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1616

Отец: Навалихин Осип (Оска) Тимофеев

Мать: не указана

дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Навалихин Кондратий (Кондрашка) Максимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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