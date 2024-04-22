Власов-Парфенов Семён 2 Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов-Парфенов Семён 2 Григорьевич

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1898 ст.

Жена: Литвинова, Власова-Парфенова Дарья Яковлева

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
16.08.1899 ст.

Сын: Власов-Парфенов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Литвинова, Власова-Парфенова Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
29.07.1902 ст.

Сын: Власов-Парфенов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Литвинова, Власова-Парфенова Дарья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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