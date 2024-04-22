Власов-Парфенов Семён 2 Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Бракосочетание
27.07.1898 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
16.08.1899 ст.
Рождение ребёнка
29.07.1902 ст.
Сын: Власов-Парфенов Иван Семёнович
Мать ребёнка: Литвинова, Власова-Парфенова Дарья Яковлева
Смерть
Неизвестно