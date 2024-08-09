Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Афимья Степанова

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Агап Степанов

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Аграфена Степанова

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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