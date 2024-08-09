Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Афимья Степанова
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Агап Степанов
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Аграфена Степанова
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Смерть
Неизвестно