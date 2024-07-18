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Muehlberger (Maior) Amalia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильбергер Heinrich Андрей

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович

Рождение ребёнка
28.06.1916

Сын: Мильбергер Heinrich Генрихович

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович

Рождение ребёнка
25.11.1919

Дочь: (Мильбергер) Лидия Генриховна

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович

Рождение ребёнка
08.09.1921

Сын: Мильбергер Константин Генрихович

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович

Рождение ребёнка
08.02.1924

Сын: Мильбергер Вальдемар Генрихович

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович

Рождение ребёнка
10.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович

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