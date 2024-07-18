Muehlberger (Maior) Amalia
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мильбергер Heinrich Андрей
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович
Рождение ребёнка
28.06.1916
Сын: Мильбергер Heinrich Генрихович
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович
Рождение ребёнка
25.11.1919
Дочь: (Мильбергер) Лидия Генриховна
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович
Рождение ребёнка
08.09.1921
Сын: Мильбергер Константин Генрихович
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович
Рождение ребёнка
08.02.1924
Сын: Мильбергер Вальдемар Генрихович
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович
Рождение ребёнка
10.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Гейнрихович