Короткова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Коротков Егор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Коротков Егор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно