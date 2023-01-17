Короткова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Коротков Егор Егорович

Отец ребёнка: Коротков Егор Федорович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Коротков Егор Федорович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Егор Федорович

Смерть
Неизвестно
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