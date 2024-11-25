Кинеев Петр Ульянов
мужской, родился Неизвестно
МатьКинеев (Савостьянова) Наталья ЛарионоваОколо 1841 г.р.
ОтецКинеев Ульян Димитриев1825 г.р.
Дети
Кинеев Николай Петров03.08.1896 г.р.
Кинеев Димитрий Петрович1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1896
Мать ребёнка: Кинеев (Стефанова) Екатерина
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Кинеев (Стефанова) Екатерина