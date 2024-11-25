Кинеев Петр Ульянов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев Петр Ульянов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился Неизвестно

Мать
Кинеев (Савостьянова) Наталья ЛарионоваОколо 1841 г.р.
Отец
Кинеев Ульян Димитриев1825 г.р.
Дети
Кинеев Николай Петров03.08.1896 г.р.
Кинеев Димитрий Петрович1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кинеев Ульян Димитриев

Мать: Кинеев (Савостьянова) Наталья Ларионова

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
03.08.1896

Сын: Кинеев Николай Петров

Мать ребёнка: Кинеев (Стефанова) Екатерина

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кинеев Димитрий Петрович

Мать ребёнка: Кинеев (Стефанова) Екатерина

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