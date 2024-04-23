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Косецкий Фёдор Иванович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косецкая Ольга Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
28.01.1900 ст.

Дочь: (Косецкая) Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Косецкая Ольга Тимофеевна

Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Жена: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Жених - вторым браком, невеста - первым.
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.

Дочь: (Косецкая) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.10.1904 ст.

Дочь: (Косецкая) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.02.1909 ст.

Сын: Косецкий Иосиф Фёдорович

Мать ребёнка: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1912 ст.

Сын: Косецкий Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
30.07.1918

Дочь: (Косецкая) Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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