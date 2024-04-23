Косецкий Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1900 ст.
Дочь: (Косецкая) Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Косецкая Ольга Тимофеевна
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Жених - вторым браком, невеста - первым.
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.
Дочь: (Косецкая) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.10.1904 ст.
Дочь: (Косецкая) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
03.02.1909 ст.
Мать ребёнка: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.05.1912 ст.
Сын: Косецкий Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
30.07.1918
Дочь: (Косецкая) Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Косецкая (Вербицкая) Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно