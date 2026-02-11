Фон Драхенфельс Фридрих Карл
мужской, родился 30.12.1901, Фелдгофа, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads
умер 12.07.1984
Супруги
Фон Драхенфельс (Фон Нолькен) Мария Евгеньевна29.10.1906 г.р.
Дети
Фон Драхенфельс ДоротеяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Фелдгофа, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Драхенфельс Доротея
Мать ребёнка: Фон Драхенфельс (Фон Нолькен) Мария Евгеньевна
Бракосочетание
22.05.1941
Смерть
12.07.1984