Фон Драхенфельс Фридрих Карл 30.12.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Драхенфельс Фридрих Карл

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.12.1901, Фелдгофа, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads

умер 12.07.1984

Супруги
Фон Драхенфельс (Фон Нолькен) Мария Евгеньевна29.10.1906 г.р.
Дети
Фон Драхенфельс ДоротеяНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Фелдгофа, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Драхенфельс Доротея

Мать ребёнка: Фон Драхенфельс (Фон Нолькен) Мария Евгеньевна

Бракосочетание
22.05.1941

Жена: Фон Драхенфельс (Фон Нолькен) Мария Евгеньевна

Смерть
12.07.1984

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