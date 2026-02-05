Никулина Анна Андреевна
женский, родилась 08.03.1923, Гербаево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
умерла 13.03.2013
ОтецНикулин Андрей СергеевичНеизвестно г.р.
МатьНикулина Елизавета Михайловна05.09.1886 г.р.
Супруги
Мецлер Александр Давидович25.01.1927 г.р.
Дети
Никулин Николай Александрович19.05.1949 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1923
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
19.05.1949
Сын: Никулин Николай Александрович
Отец ребёнка: Мецлер Александр Давидович
Рождение ребёнка
09.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мецлер Александр Давидович
Смерть
13.03.2013