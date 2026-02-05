Никулина Анна Андреевна 08.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Никулина Анна Андреевна

Автор
ИП
Парпура И.

женский, родилась 08.03.1923, Гербаево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

умерла 13.03.2013

Отец
Никулин Андрей СергеевичНеизвестно г.р.
Мать
Никулина Елизавета Михайловна05.09.1886 г.р.
Супруги
Мецлер Александр Давидович25.01.1927 г.р.
Дети
Никулин Николай Александрович19.05.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1923

Отец: Никулин Андрей Сергеевич

Мать: Никулина Елизавета Михайловна

Гербаево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Бракосочетание
1948

Муж: Мецлер Александр Давидович

Рождение ребёнка
19.05.1949

Сын: Никулин Николай Александрович

Отец ребёнка: Мецлер Александр Давидович

Гербаево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Рождение ребёнка
09.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мецлер Александр Давидович

Гербаево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Смерть
13.03.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.