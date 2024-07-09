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Иванова Елена Лаврентьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: Иванов Лаврентий Иванович

Мать: (Артемиева) Ефимия Артемиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов (Дмитриев) Феодот Клементьевич

Рождение ребёнка
05.05.1795 ст.

Дочь: Дмитриева-Осипова (Клементьева) Ирина(Анна) Феодотовна

Отец ребёнка: Осипов (Дмитриев) Феодот Клементьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1798 ст.

Сын: Дмитриев-Осипов (Клементьев) Иван Феодотович

Отец ребёнка: Осипов (Дмитриев) Феодот Клементьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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