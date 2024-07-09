Иванова Елена Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1795 ст.
Дочь: Дмитриева-Осипова (Клементьева) Ирина(Анна) Феодотовна
Отец ребёнка: Осипов (Дмитриев) Феодот Клементьевич
Рождение ребёнка
19.10.1798 ст.
Сын: Дмитриев-Осипов (Клементьев) Иван Феодотович
Отец ребёнка: Осипов (Дмитриев) Феодот Клементьевич
Смерть
Неизвестно